L’Eredità Gran Galà Telethon: anticipazioni, concorrenti, giochi e ospiti della puntata speciale su Rai 1. Questa sera, 21 dicembre 2025, in prima serata dalle 21.30 su Rai 1 va in onda lo speciale L’Eredità Gran Galà Telethon. A condurre il game show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, Marco Liorni, che guiderà con la sua consueta eleganza e vivacità questo appuntamento unico, che unisce il classico gioco dell’Eredità, in questo speciale in prima serata, al tema fondamentale della beneficienza. Vediamo insieme anticipazioni, concorrenti e ospiti. Anticipazioni, concorrenti e ospiti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’Eredità Gran Galà Telethon: anticipazioni e ospiti della puntata speciale su Rai 1

Leggi anche: Anticipazioni L’Eredità Gran Galà Telethon del 21 dicembre: tutti gli ospiti

Leggi anche: Marco Liorni guida il Gran Galà Telethon de L’Eredità: ospiti e anticipazioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sarà una grande festa per la serata finale della Maratona Telethon. "L'Eredità - Gran Galà Telethon" domenica alle 21.30 su #Rai1 e #RaiPlay - facebook.com facebook

Sarà una grande festa per la serata finale della Maratona Telethon. "L'Eredità - Gran Galà Telethon" domenica alle 21.30 su @RaiUno x.com