L’Eredità ‘Gran Galà di Telethon’ 2025 in prima serata su Rai1 | quando in tv ospiti e concorrenti vip

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l’appuntamento con la solidarietà con la puntata speciale de L’Eredità dedicata al Gran Galà Telethon 2025. Scopriamo insieme quando andrà in onda, chi sono i concorrenti e gli ospiti vip che parteciperanno al game show. Puntata speciale de L’Eredità Gran Galà Telethon 2025: quando in onda. Marco Liorni sarà alla guida de “ L’Eredità Gran Galà Telethon 2025 ”. Il quiz game andrà in onda eccezionalmente in prima serata e vedrà sfidarsi, non semplici concorrenti, ma personaggi del mondo dello spettacolo divisi a coppie. L’appuntamento è previsto per domenica 21 dicembre 2025 alle ore 21.30, su Rai 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - L’Eredità ‘Gran Galà di Telethon’ 2025 in prima serata su Rai1: quando in tv, ospiti e concorrenti vip

