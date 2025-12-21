Nel nuovo videoclip di Leonor, “Se i tuoi occhi non mi vedono”, l’emozione non si annuncia: arriva e basta. È un racconto personale che si fa canzone e poi immagine, con una scelta di tono sobria, quasi trattenuta, capace di lasciare spazio a ciò che resta dentro quando una storia non è mai diventata davvero . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Leonor, online il nuovo videoclip nato da un amore mai iniziato

