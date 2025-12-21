La parola “bonus” accanto a “Legge 104” fa scattare subito una reazione: speranza, curiosità, e anche un po’ di diffidenza. Perché chi vive la disabilità in famiglia lo sa: tra permessi, visite, terapie, burocrazia e spese impreviste, ogni annuncio può sembrare la svolta. finché non si capisce se è davvero operativo o solo un’ipotesi “in arrivo”. Negli ultimi giorni sta girando molto una notizia: un possibile bonus Legge 104 da 5.200 euro annui per caregiver e famiglie con disabili. L’idea è semplice: un sostegno economico annuale, pensato per alleggerire il peso dell’assistenza quotidiana. Ma la parte importante è sempre la stessa: chi ne avrebbe diritto, con quali priorità e come si farebbe domanda. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Legge 104 bonus 2026: nuovo aiuto da 5.200 euro e precedenze, cosa sapere

Leggi anche: Bonus elettrodomestici, l?aiuto da 200 euro parte a novembre: cosa si può comprare e come fare domanda

Leggi anche: Nuovo bonus Legge 104 per i caregiver: oltre mille euro se rispetti questi requisiti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Legge 104: cosa cambia davvero per i caregiver? Più congedi? Più Smart?; Legge 104, le novità 2026: dal congedo straordinario fino a 24 mesi allo smart working; Legge 104, cosa cambia per smart working, congedi e permessi dal 2026?; Legge 104 e smart working prioritario: tutte le novità a partire da gennaio 2026.

Legge 104 bonus 2026: nuovo aiuto da 5.200 euro e precedenze, cosa sapere - 200 euro annui: chi avrebbe la precedenza, requisiti e come potrebbe funzionare nel 2026. urbanpost.it