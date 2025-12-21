Leeds United – Crystal Palace 4-1 | Calvert-Lewin ispira la vittoria

Il Leeds United ha ottenuto una vittoria convincente contro il Crystal Palace con il punteggio di 4-1. L'incontro si è distinto per l'ottima prestazione dell'attaccante Calvert-Lewin, che ha contribuito in modo decisivo al risultato. La squadra guidata da Leeds si avvicina così alla zona quota salvezza, confermando il momento positivo. Le prossime partite saranno decisive per definire il cammino stagionale.

2025-12-21 00:55:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Leeds United è ora a sei punti dagli ultimi tre dopo un’altra prestazione determinante del suo attaccante in forma a Elland Road. Dominic Calvert-Lewin ha segnato sei gol in cinque partite con il Leeds United mentre aumentavano le loro speranze di sopravvivenza in Premier League con un’enfatica vittoria per 4-1 sul Crystal Palace. L’ex attaccante dell’Everton è stato rivitalizzato nelle ultime settimane e ha continuato la sua forma brillante a Elland Road mentre il Leeds si è spostato di sei punti dagli ultimi tre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: La stella del Manchester United Bruno Fernandes ha elogiato dopo la vittoria del Crystal Palace

Leggi anche: Pronostico Leeds-Crystal Palace: in trasferta sono una macchina

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ao Tanaka’s primary school sensei travelled from Japan to Elland Road to watch his former student play against Chelsea. Leeds United ended up winning the game 3-1 and Ao Tanaka was also on the score sheet. - facebook.com facebook