L’edicola sotto il Cassero riaprirà | Questo è un luogo storico e unico

L’edicola sotto il Cassero riaprirà, restituendo un punto di riferimento alla comunità. Questo luogo, storico e unico, rappresenta un segno di continuità e attenzione per il territorio. Dopo un breve periodo di chiusura, si torna a condividere momenti e ricordi. Il tempo dell’amarezza è durato lo spazio di poche settimane e, tra pochi giorni, sarà di nuovo l’ora del brindisi.

Il tempo dell'amarezza è durato lo spazio di poche settimane e, tra pochi giorni, sarà di nuovo l'ora del brindisi. Se i regali più belli sono quasi sempre quelli inattesi, i castellani sotto l'albero troveranno un dono davvero speciale. L' edicola sotto il Cassero, un pezzo di storia nel cuore della città, a poche settimane dalla chiusura dell'attività da parte della gestione precedente, riaprirà i battenti sabato 27 dicembre. Salvo inghippi burocratici, insomma, giornali e riviste torneranno a prendere il proprio posto sotto la torre tra poco più di una settimana. "È come se l'edicola fosse stata semplicemente in ferie per qualche settimana", la mette in battura il neo proprietario Luca Valli.

