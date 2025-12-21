Un episodio di grande pericolo si è verificato sulla statale 36 a Lecco, dove un automobilista è stato ripreso in contromano all’interno di una galleria. Il tassista che ha scattato la foto ha descritto la scena come “da gelare il sangue”. Lecco, 20 dicembre 2025 – Due fari puntati dritti in faccia che si avvicinano sempre più in fretta e diventano sempre più grandi.

Lecco, 20 dicembre 2025 – Due fari puntati dritti in faccia che si avvicinano sempre più in fretta e diventano sempre più grandi. L'incredulità che diventa terrore. La lucidità di rallentare e di rientrare subito nella corsia di marcia. Il clacson che suona a ripetizione per avvisare del madornale sbaglio e del pericolo. Lo scontro frontale evitato di un soffio. Il contromano in galleria. Venerdì un automobilista ha percorso di nuovo contromano la Statale 36. E' successo in un tunnel: il traforo del Monte Barro, una galleria lunga quasi 3 chilometri e mezzo alle porte di Lecco. Gli automobilisti che viaggiavano nella canna della direzione sud, da Lecco verso Milano, se lo sono trovati di fronte, mentre procedeva in senso vietato sulla corsia di sorpasso, da Milano verso Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, automobilista in contromano in galleria sulla statale 36. Il tassista che l’ha immortalato: “Da gelare il sangue”

