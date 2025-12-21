Lecce la magia si accende nella Villa comunale | apre il Villaggio di Babbo Natale

LECCE – Il Natale dei bambini entra nel vivo nel cuore di Lecce. La Villa comunale si è vestita a festa per ospitare il Villaggio di Babbo Natale, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune di Lecce e Deghi per regalare momenti di pura meraviglia alle famiglie e ai tanti turisti che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Puglianello si accende di magia: Villa Marchitto diventa un incantevole “Villaggio di Natale”

Leggi anche: A Noicattaro si vive la magia del Natale con il maxi Villaggio di Babbo Natale, concerti, spettacoli e mascotte giganti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lecce, villa comunale senza bar né eventi: il riscatto dei parchi di quartiere - La villa comunale, polmone verde della città di Lecce, senza servizi e bar: la casa del custode ancora murata e nemmeno un chiosco dove prendere una bottiglia d’acqua. quotidianodipuglia.it

Natale, a Lecce scatta il piano traffico: da domani sosta a pagamento anche la domenica e bus navetta per il centro E da oggi tona la "Magia del Natale in Bus" - facebook.com facebook