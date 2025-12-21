Calato il sipario sull’atto conclusivo dell’edizione 2025 delle Next Gen ATP Finals. L’evento dedicato ai tennisti più forti a livello giovanile ha sorriso a Learner Tien, uscito vittorioso dalla sfida contro Alexander Blockx col punteggio di 4-3 (4) 4-2 4-1 in 1 ora e 1 minuto di gioco. Pronostici rispettati, considerando il percorso dei due giocatori nel massimo circuito internazionale e l’attuale classifica: l’americano n.28 del mondo e il belga n.116 ATP. Tuttavia, il significato di questo incontro per Tien è particolare. In primis, perché Blockx lo aveva piegato nella finale degli Australian Open junior del 2023, al termine di un match pazzesco con lo score di 6-2 1-6 7-6 (9). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Learner Tien domina Alexander Blockx e fa suo il titolo delle Next Gen ATP Finals 2025

Leggi anche: Next Gen ATP Finals 2025, l’ultimo atto sarà tra Alexander Blockx e Learner Tien

Leggi anche: Next Gen ATP Finals 2025: Tien si riscatta, rivincono Budkov Kjaer e Blockx

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ATP Next Gen Finals 2025, Tien rimonta e agguanta la semifinale.

Learner Tien domina Alexander Blockx e fa suo il titolo delle Next Gen ATP Finals 2025 - Calato il sipario sull'atto conclusivo dell'edizione 2025 delle Next Gen ATP Finals. oasport.it