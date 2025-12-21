Leali peggio di Okoye riesce a farsi espellere dopo solo 3 minuti | l'assurdo fallo su Maldini
Inizio horror per il Genoa nel match casalingo contro l'Atalanta: dopo solo 3 minuti di gioco Nicola Leali si fa espellere col rosso diretto per un fallo da ultimo uomo su Daniel Maldini. Scelta pessima dell'estremo rossoblù che ha lasciato così i suoi in inferiorità numerica. Peggio di quanto fatto da Okoye qualche ora prima in Fiorentina-Udinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fiorentina-Udinese, follia di Okoye: rosso diretto dopo 9 minuti per il fallo su Kean
Leggi anche: Arce sconvolto e infortunato dopo l’entrataccia dell’avversario: prova a farsi giustizia da solo
Leali peggio di Okoye, riesce a farsi espellere dopo solo 3 minuti: l’assurdo fallo su Maldini - Inizio horror per il Genoa nel match casalingo contro l'Atalanta: dopo solo 3 minuti di gioco Nicola Leali si fa espellere col rosso diretto per un fallo ... fanpage.it
Altro colpo di scena che coinvolge un portiere: dopo Okoye, espulso Leali - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.