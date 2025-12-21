Le zone che resistono al caro case E le altre notizie

Il caro casa rappresenta una sfida crescente per molte famiglie, mentre alcune zone continuano a mostrare una maggiore stabilità. In questo contesto, è importante analizzare i fattori che influenzano il mercato immobiliare locale e le sue dinamiche. Dossier, il canale di inchieste e approfondimenti di BolognaToday, torna con nuove storie, numeri, racconti dal territorio attraverso i quali capire meglio cosa succede a Bologna e dintorni.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.