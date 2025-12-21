le vendite di battlefield 6 sono impressionanti per le stime degli analisti

Le vendite di Battlefield 6 stanno sorprendendo analisti e addetti ai lavori. Secondo le ultime stime, lo sparatutto di Electronic Arts avrebbe già superato quota 20 milioni di copie vendute dal lancio avvenuto lo scorso ottobre. Questi dati indicano un interesse costante e una buona ricezione da parte del pubblico.

Le vendite di Battlefield 6 stanno sorprendendo analisti e addetti ai lavori. Secondo l e ultime stime, lo sparatutto di Electronic Arts avrebbe già superato quota 20 milioni di copie vendute dal lancio avvenuto lo scorso ottobre. Un risultato che segna un netto cambio di rotta per una serie che negli ultimi anni aveva perso centralità. Ancora più significativo è il dato sui ricavi: negli Stati Uniti, Battlefield 6 si sarebbe imposto come il gioco più redditizio del momento, superando temporaneamente persino Call of Duty. Tweaktwown riporta che le stime arrivano da Alinea Analytics, attraverso l’analista Rhys Elliott, che parla apertamente di “ritorno clamoroso” per il franchise. 🔗 Leggi su Game-experience.it

