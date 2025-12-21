Le storie fantastiche del signor Rockteller alla Casa sull’Albero

Oggi alle 17.30, presso la libreria La Casa sull’Albero, Mimmi Maselli presenta il libro “Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller”, edito da Giunti Editore. L’evento include un reading di fiabe rock per tutta la famiglia, accompagnato da musica dal vivo e giochi sonori. Un’occasione per scoprire un mondo di narrazioni e suoni, adatto a grandi e piccini. La partecipazione è aperta a tutti.

Oggi alle 17.30, alla libreria La Casa sull’albero, Mimmi Maselli presenta il libro “ Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller ”, edito da Giunti Editore, con un reading di fiabe rock per tutta la famiglia, musica live e giochi sonori. Special guest: Viola Maselli. Guidati dalla voce e dalla musica di Mimmi Maselli, alias signor Rockteller, autore del primo podcast per bambini italiano dedicato alla musica e stabilmente tra i podcast più ascoltati in Italia, i bambini e gli adulti che li accompagnano saranno condotti in un viaggio attraverso paesaggi fantastici e musicali, ispirati dalle storie e dalle grandi canzoni dei più importanti musicisti rock: dai Beatles ai Queen, da Bob Marley a David Bowie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Le storie fantastiche del signor Rockteller" alla Casa sull’Albero Leggi anche: Mimmi Maselli presenta il libro "Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller" Leggi anche: Halloween alla libreria La Casa sull'albero La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mimmi Maselli presenta il libro Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller; Le storie fantastiche del signor Rockteller alla Casa sull’Albero; Natale sull'albero, il programma pensato per entrare nelle atmosfere della festa più amata dai bambini; Il gran finale della rassegna canora “Al Centro della musica”. Mimmi Maselli presenta il libro "Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller" - 30, a La Casa sull'albero, Mimmi Maselli presenta il libro "Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller", edito da Giunti Editore, con un ... msn.com

"Racconto ai bambini la musica ribelle" - "Dal podcast al libro per avvicinare i più piccoli al rock" "Ho voluto creare un ponte tra “la musica degli adulti” e il mondo fiabesco ... quotidiano.net

Domani, domenica 21 dicembre alle 17.30 vi aspettiamo in libreria per un viaggio di storie rock con Mimmi Maselli autore del libro Le storie fantastiche del signor Rockteller Giunti Ragazzi Giunti Editore Una raccolta di 14 di storie ispirate alle vite e alle a - facebook.com facebook

17/12/25. Rosolina. Il messaggio eco-green di“Nina delle stelle”. Una morale anche per i genitori,raccontare storie fantastiche ai figli:trovarsi con la scenografia raccolta ha consentito a Tognazzo di camminare accanto ai bambini in modo ravvicinato con più c x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.