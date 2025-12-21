Le storie fantastiche del signor Rockteller alla Casa sull’Albero

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 17.30, presso la libreria La Casa sull’Albero, Mimmi Maselli presenta il libro “Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller”, edito da Giunti Editore. L’evento include un reading di fiabe rock per tutta la famiglia, accompagnato da musica dal vivo e giochi sonori. Un’occasione per scoprire un mondo di narrazioni e suoni, adatto a grandi e piccini. La partecipazione è aperta a tutti.

Oggi alle 17.30, alla libreria La Casa sull’albero, Mimmi Maselli presenta il libro “ Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller ”, edito da Giunti Editore, con un reading di fiabe rock per tutta la famiglia, musica live e giochi sonori. Special guest: Viola Maselli. Guidati dalla voce e dalla musica di Mimmi Maselli, alias signor Rockteller, autore del primo podcast per bambini italiano dedicato alla musica e stabilmente tra i podcast più ascoltati in Italia, i bambini e gli adulti che li accompagnano saranno condotti in un viaggio attraverso paesaggi fantastici e musicali, ispirati dalle storie e dalle grandi canzoni dei più importanti musicisti rock: dai Beatles ai Queen, da Bob Marley a David Bowie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le storie fantastiche del signor rockteller alla casa sull8217albero

© Lanazione.it - "Le storie fantastiche del signor Rockteller" alla Casa sull’Albero

Leggi anche: Mimmi Maselli presenta il libro "Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller"

Leggi anche: Halloween alla libreria La Casa sull'albero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mimmi Maselli presenta il libro Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller; Le storie fantastiche del signor Rockteller alla Casa sull’Albero; Natale sull'albero, il programma pensato per entrare nelle atmosfere della festa più amata dai bambini; Il gran finale della rassegna canora “Al Centro della musica”.

storie fantastiche signor rocktellerMimmi Maselli presenta il libro "Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller" - 30, a La Casa sull'albero, Mimmi Maselli presenta il libro "Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller", edito da Giunti Editore, con un ... msn.com

"Racconto ai bambini la musica ribelle" - "Dal podcast al libro per avvicinare i più piccoli al rock" "Ho voluto creare un ponte tra “la musica degli adulti” e il mondo fiabesco ... quotidiano.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.