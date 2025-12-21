le stelle dello sport magione premia il campione di decathlon matteo sorci

Nella Sala del Consiglio comunale di Magione, si è tenuta la cerimonia di consegna delle

Non poteva esserci chiusura d’anno più luminosa per lo sport magionese. Nella cornice istituzionale della Sala del Consiglio comunale, l’Amministrazione ha reso omaggio al suo "ragazzo d’oro": Matteo Sorci, il diciassettenne che ha scalato le vette dell’atletica internazionale, è stato ufficialmente insignito del riconoscimento "Stelle dello Sport Magionese". Il palmarès di Sorci, portacolori dell’Atletica Perugia Team, parla chiaro. Negli ultimi due anni il giovane atleta ha dominato le prove multiple nella categoria Under 18, conquistando i titoli italiani sia nel 2024 che nel 2025. Il culmine della carriera è arrivato però con l’oro ai Giochi Olimpici della Gioventù Europea (EYOF) 2025 nel decathlon, prestazione che gli è valsa il record italiano e la seconda miglior prestazione mondiale di sempre per la sua categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

