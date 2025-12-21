Le previsioni del tempo per le feste
Il tempo peggiora, come previsto. Nel corso della prossima settimana torneranno le piogge, un Natale quindi “bagnato”, ma anche un aiuto a far calare le emissioni degli ultimi giorni che hanno reso necessarie le modifiche alla circolazione. Da domenica 21 dicembre, infiltrazioni umide raggiungono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Sarà un bianco Natale. Le previsioni di Giuliacci per le feste: "Freddo e neve"
Leggi anche: Le previsioni del tempo
Meteo, a Natale cambia tutto: ecco le previsioni in Italia fino a Santo Stefano; Natale: c'è un'ipotesi clamorosa per le Feste; Meteo Natale 2025. Piogge più probabili entro le feste, la tendenza fino a Capodanno; Meteo, le previsioni dal 15 al 21 dicembre: a rischio le feste di Natale, che tempo farà.
Natale, tempo di luci, profumi… e maltempo! Le previsioni per le feste - Natale all’insegna del maltempo, con cieli nuvolosi, piogge e vento che accompagneranno i giorni di festa. leccenews24.it
Previsioni meteo, che tempo farà a Natale: "Correnti dall'Islanda", le proiezioni di Giuliacci - Sabato 6 dicembre inizia il Ponte dell'Immacolata, con un lunedì 9 dicembre di festa che allunga il riposo di chi non lavora nel ... iltempo.it
Meteo, tra Immacolata e Natale le previsioni di Giuliacci: i giorni del ciclone atlantico - Dalle previsioni meteo da lunedì 8 dicembre alle proiezioni per le feste di Natale. iltempo.it
Possibile MALTEMPO con NEVE per le feste di Natale
Tempo e previsioni in montagna, quanto sono affidabili le app x.com
Radio Dolomiti - Trento. . Previsioni del tempo a cura di Mauro Cagol - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.