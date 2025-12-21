Le pillole di Polly | recensione di Comprensorio Rossolago di Chiara Moscardelli

Può sembrare assurdo, eppure un gesto semplice come non accendere la luce può salvare la vita. Ne sa qualcosa Cettina, di professione collaboratrice domestica. Un giorno per lei più buio e più triste degli altri, dopo aver sgobbato per ore decide di fare una pausa. Il guaio è che la poveretta ha l’abitudine di annegare i suoi gravi dispiaceri nell’alcol, così quello che doveva essere un pisolino si trasforma in un sonno di piombo. Cettina, tuttavia, potrà anche essere un’alcolizzata, ma è una persona seria e sul lavoro ha sempre mantenuto il massimo dell’efficienza. Così, quando si sveglia a mezzanotte in una casa non sua, che è pagata per pulire, si sente sprofondare per la vergogna, anche se i proprietari non ci sono e non lo sapranno mai. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

