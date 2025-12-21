Le piattaforme di pet sitting diventano sempre più alternative economiche alle pensioni tradizionali L' unico rischio è affezionarsi troppo

Le piattaforme di pet sitting offrono un’alternativa più accessibile alle pensioni tradizionali, consentendo ai proprietari di affidare i propri animali a persone di fiducia vicino casa. Questa soluzione permette di mantenere un ambiente familiare e rassicurante per gli animali, riducendo lo stress del distacco. Tuttavia, il rischio è quello di creare un legame troppo forte. «Ho viaggiato per mesi senza preoccuparmi del mio gatto: è rimasto a casa, accudito da una persona che viveva con lui e

A raccontarlo è la proprietaria di un micio, una delle tante testimonianze raccolte su TrustedHousesitters, piattaforma britannica che da oltre dieci anni mette in contatto sitter e proprietari di animali di tutto il mondo. La sua non è un'esperienza isolata: rappresenta un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto in periodi critici come le vacanze estive e natalizie, quando gestire un animale domestico senza rinunciare a un viaggio diventa un rompicapo.

