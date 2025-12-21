Le pagelle Sorzi e Casarini esitazione fatale

SORZI 5,5. La sbavatura in coppia con Casarini costa la rete dell'1-1: fa un passo in uscita su Vitturini, ma poi si ferma lasciando la porta guarnita per il tocco di Zuppel. In 96' l'unica altra parata è comoda a terra su Santoro. ZAGNONI 6,5. Decide di non usare la maschera protettiva nonostante i 9 punti al naso e gioca una gara senza paura, sfiorando anche il gol di testa. ROSSINI 6. Con Zuppel è sfida di peso e gomiti, l'attaccante laziale gli sfugge nel gol, poi gli mette la museruola anche con le cattive togliendolo dal campo nella ripresa. PITTI 6,5. Un ritorno di grande sostanza dopo le 3 giornate di squalifica, rifornisce Sall nell'1-0, prezioso in chiusura e quando si allarga per crossare.

