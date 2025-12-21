Le pagelle della Juventus | Openda gol e sacrificio Locatelli diga a centrocampo

Le pagelle della Juventus: Openda gol e sacrificio, Locatelli diga a centrocampo Il big match della sedicesima giornata di Serie A si è concluso con una vittoria per la Juventus, che allo Stadium ha battuto la Roma per 2-1. La squadra ha mostrato una prestazione equilibrata e determinata, evidenziando momenti di solidità e concentrazione. La partita ha confermato alcuni aspetti positivi della rosa e aperto nuovi spunti di analisi per il prosieguo del campionato.

Il big match della sedicesima giornata di Serie A sorride alla Juventus, che allo Stadium supera la Roma per 2-1 con una prestazione solida e convincente. I bianconeri trovano il gol con Conceição e con il primo centro in Serie A di Lois Openda, mentre la difesa risponde presente, guidata da un Bremer leader assoluto. Ottima anche la prova di Locatelli in mezzo al campo. Con questo successo la Vecchia Signora sale a 29 punti, portandosi a una sola lunghezza proprio dalla Roma e rilanciando le proprie ambizioni in chiave Champions League. Il ritorno di Bremer si fa sentire, Conceicao decisivo. Di Gregorio 6: Poco impensierito dalla Roma nella prima frazione di gioco.

