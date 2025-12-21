Le pagelle della finale di Ballando con Le Stelle | Fognini si è concesso al ‘sano cazzeggio’ 9.5 Colombari miglior percorso 8.5 D’Urso vittima delle troppe aspettative 6 Fialdini ha ‘appesantito’ il ballo 5.5

Ecco le pagelle della finale di Ballando con le Stelle, un bilancio delle performance dei concorrenti. Fognini si è concesso al ‘sano cazzeggio’ con un 9.5, mentre Colombari ha mostrato il miglior percorso con un 8.5. D’Urso si è trovata vittima delle troppe aspettative con un 6, e Fialdini ha ‘appesantito’ il ballo con un 5.5. La ventesima edizione di “Ballando con le Stelle” ha ora una

La ventesima edizione di " Ballando con le Stelle " ha ora una coppia vincitrice: Andrea Delogu e Nikita Perotti. Sono stati loro, quasi alle due di notte, ad alzare la coppa all'interno dell'Auditorium del Foro Italico di Roma. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, invece, si sono dovuti accontentare del secondo posto, mentre Fabio Fognini e Barbara d'Urso sono stati rispettivamente battuti da Fialdini e Delogu nelle sfide precedenti. La prima manche della finale, a cui non ha partecipato Paolo Belli, eliminato dopo lo spareggio d'inizio puntata, ha portato all'eliminazione di Rosa Chemical, Martina Colombari e Filippo Magnin i.

