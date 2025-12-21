Le pagelle Beyuku spicca Zanimacchia e un tacco di troppo

Le pagelle della partita: Beyuku si distingue, mentre Zanimacchia e un episodio specifico sono sotto la media. Chichizola si piazza con un voto di 6,5, dimostrando attenzione e reattività su due gol che potevano essere decisivi. La sua prestazione contribuisce a mantenere in equilibrio la partita, anche se ci sono margini di miglioramento. Di seguito, l'analisi dettagliata dei singoli protagonisti.

CHICHIZOLA 6,5 Sui due gol può fare ben poco e con almeno due-tre interventi evita che la partita si chiuda anzitempo. DELLAVALLE 6 Ritrova una maglia da titolare per la squalifica di Tonoli e fino alla rete dello 0 a 2, quando viene sorpreso da Casas, la sua partita, soprattutto nella ripresa, non è male. Paga la stanchezza e la lunga mancanza dal campo. (35’ st Magnino sv Entra quando Sottil ridisegna la difesa e si preoccupa più che altro di arginare i contropiedi del Venezia). ADORNI 6 Non ha responsabilità dirette sulle marcature venete, e cerca di fare il possibile sulle percussioni del Venezia che in alcuni frangenti sono problematiche da contenere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Beyuku spicca, Zanimacchia e un tacco di troppo Leggi anche: Forlì-Ternana, le pagelle del match 1-1, Capuano e Martella i migliori. Spicca la giocata di Ferrante Leggi anche: Cesena troppo forte, Avellino troppo molle: le pagelle La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le pagelle. Beyuku spicca, Zanimacchia e un tacco di troppo - CHICHIZOLA 6,5 Sui due gol può fare ben poco e con almeno due- sport.quotidiano.net

Le pagelle di Spezia-Modena (0-2):I gialli tornano a vincere in trasferta! Non accadeva dalla trasferta di Mantova, dove – proprio come ieri – Gliozzi aveva trovato il gol su azione. Di Laura Tomasi Chichizola 6: Serata tranquilla. Ordinaria amministrazione per l’ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.