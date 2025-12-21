Le Olimpiadi raccontate ai più piccoli | 200 alunni di Predappio incontrano la fiamma olimpica

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Olimpiadi raccontate ai più piccoli: 200 alunni di Predappio incontrano la fiamma olimpica Nell’ambito del progetto ‘Fiamma e Fiaccola’, un opuscolo a fumetti sulla storia delle Olimpiadi ideato dal comando della Polizia Locale di Forlì in concomitanza con l’imminente edizione invernale di Milano-Cortina, il professor Marco Susanna, che insieme al vice comandante Andrea Gualtieri e.

Milano-Cortina, libro e mostra su Olimpiadi raccontate a bambini - Cortina 2026 vengono raccontate a bambine e bambini attraverso i valori di uno sport leale e inclusivo e la bellezza di un territorio tutto da scoprire, in un libro ... ansa.it

