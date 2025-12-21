Le nuove regole per la classificazione dei Comuni montani stanno suscitando attenzione e preoccupazioni, in particolare sul Monte Amiata. La revisione normativa potrebbe portare a modifiche dello status di alcuni territori, tra cui Castel del Piano. La situazione richiede un attento esame delle implicazioni, considerando anche il recente ripensamento del ministro. Le nuove regole. Comuni montani. Il ministro ci ripensa.

La nuova normativa che ridefinisce i criteri per la classificazione dei Comuni montani ha acceso un forte dibattito anche sul Monte Amiata, dove il rischio concreto è che Castel del Piano perda lo status di ’comune montano’. Un’ipotesi che molti amministratori e cittadini giudicano un vero paradosso: Castel del Piano, insieme a Seggiano e Abbadia San Salvatore, è uno dei tre comuni che si estendono fino al cono vulcanico dell’Amiata e ospita gli impianti di risalita, con un’economia strettamente legate alla montagna. La sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, e il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana, Federico Balocchi, hanno già espresso un netto dissenso verso i nuovi parametri proposti dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ritenuti troppo rigidi e basati quasi esclusivamente su criteri tecnici come altitudine e pendenza, senza tenere conto delle reali condizioni territoriali e sociali delle aree montane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

