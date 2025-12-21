Il maranza si è scagliato Federico De Ros, che ha documentato la situazione di illegalità nell'area della stazione di Pordenone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Le minacce del maranza al giornalista Federico De Ros

Leggi anche: "Spero tu muoia". Le minacce del maranza al giornalista. Il video choc

Leggi anche: Pomezia, bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia | Il giornalista: "'Decine le minacce ricevute, contro di me salto di qualità"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Spero tu muoia. Le minacce del maranza al giornalista. Il video choc - Questa volta è toccato a Federico De Ros, che lavora a Tv12 e la cui "colpa" è di aver documentato la situazione nell'area della stazione di P ... msn.com