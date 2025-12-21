Le minacce del maranza al giornalista Federico De Ros
Il maranza si è scagliato Federico De Ros, che ha documentato la situazione di illegalità nell'area della stazione di Pordenone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Kapo niki fa un raduno contro i maranza per pulire l’Italia
Arrestato il “re dei maranza”. Finalmente! Minacce, violenze e intimidazioni non sono uno spettacolo da social: sono reati! - facebook.com facebook
CHI TOCCA UN DOCENTE TOCCA LO STATO Finalmente dopo anni durante i quali abbiamo visto e sopportato di tutto da parte di chi si è autoproclamato ‘re dei maranza’, lo Stato ha fatto sentire la sua presenza dopo le minacce ad un povero maestro eleme x.com
