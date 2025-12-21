Le minacce del maranza al giornalista Federico De Ros

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maranza si è scagliato Federico De Ros, che ha documentato la situazione di illegalità nell'area della stazione di Pordenone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Leggi anche: "Spero tu muoia". Le minacce del maranza al giornalista. Il video choc

Leggi anche: Pomezia, bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia | Il giornalista: "'Decine le minacce ricevute, contro di me salto di qualità"

