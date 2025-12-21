Le maschere di Franz Cancelli immerse in una sfilata di moda
L’INIZIATIVA. Domenica 21 dicembre a Luzzana la chiusura della mostra con le allieve e le modelle dell’associazione Scuola Silv con i copricapi Bal-en-tête. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Red carpet, una sfilata di moda… e-motiva
Leggi anche: A Francavilla una sfilata di moda e solidarietà per sostenere l’oncologia pediatrica
Le maschere di Franz Cancelli immerse in una sfilata di moda - Domenica 21 dicembre a Luzzana la chiusura della mostra con le allieve e le modelle dell’associazione Scuola Silv. ecodibergamo.it
Gli acquarelli di Franz Cancelli per il Natale di Domitys - L’inverno di Domitys si tinge dei colori accesi e vibranti stesi dalle mani esperte di Franz Cancelli, artista bergamasco celebre per le sue maschere realizzate con materiali di recupero e per le ... bergamonews.it
Alcuni scatti di ieri sera durante l' inaugurazione della mostra "IN SCENA... tra Apollo e Dionisio le maschere teatrali di Franz Cancelli ". La mostra sarà visitabile fino il 21 dicembre 2025 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.