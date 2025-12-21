Le maschere di Franz Cancelli immerse in una sfilata di moda

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. Domenica 21 dicembre a Luzzana la chiusura della mostra con le allieve e le modelle dell’associazione Scuola Silv con i copricapi Bal-en-tête. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

le maschere di franz cancelli immerse in una sfilata di moda

© Ecodibergamo.it - Le maschere di Franz Cancelli immerse in una sfilata di moda

Leggi anche: Red carpet, una sfilata di moda… e-motiva

Leggi anche: A Francavilla una sfilata di moda e solidarietà per sostenere l’oncologia pediatrica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

maschere franz cancelli immerseLe maschere di Franz Cancelli immerse in una sfilata di moda - Domenica 21 dicembre a Luzzana la chiusura della mostra con le allieve e le modelle dell’associazione Scuola Silv. ecodibergamo.it

Gli acquarelli di Franz Cancelli per il Natale di Domitys - L’inverno di Domitys si tinge dei colori accesi e vibranti stesi dalle mani esperte di Franz Cancelli, artista bergamasco celebre per le sue maschere realizzate con materiali di recupero e per le ... bergamonews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.