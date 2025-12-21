Le luminarie natalizie | Il Ccn ha contribuito in modo esemplare

Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per l’allestimento delle luminarie natalizie nella città. Il Centro commerciale naturale Follonica, rappresentato dal presidente Massimiliano Rossi, e i commercianti locali hanno contribuito volontariamente a una raccolta economica per arricchire l’atmosfera festiva. L’illuminazione, curata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, ha valorizzato alcune zone centrali, contribuendo a rendere più accogliente il periodo natalizio. Il Ccn ha contrib

"A nome della città ci tengo a ringraziare il Centro commerciale naturale Follonica, nella figura del presidente Massimiliano Rossi, e tutti i commercianti che hanno volontariamente partecipato ad una raccolta economica e, in aggiunta all' illuminazione maestosa curata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, sono state illuminate a festa alcune zone comunque centrali, frequentate dal consistente movimento di gente che la nostra città sta attraendo in queste vacanze natalizie. Grazie alla loro partecipazione, infatti, anche il lungomare è illuminato, e a inizio via Roma c'è una bella slitta natalizia, disponibile per foto! Grazie a Tutti".

