Le lacrime di Martina Colombari sul quarto posto a Ballando Magnini | Vinto per pubblico e mondo della danza

Filippo Magnini sembrerebbe non avere preso bene il fatto di avere concluso il suo percorso a Ballando con le stelle al quarto posto, a pari merito con Martina Colombari che, in lacrime, ha ringraziato chi l’ha votata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Martina Colombari, le lacrime a Ballando per il figlio Achille Costacurta

Leggi anche: Ballando con le stelle, Martina Colombari in lacrime dopo la finale | VIDEO

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Colombari e le lacrime per il figlio Achille: "Era un corpo senza vita, mi davano la colpa - Durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, Martina Colombari ha voluto dedicare la sua esibizione al figlio Achille Costacurta. gazzetta.it

Martina Colombari, le lacrime per il figlio Achille: “Anni di silenzio”. Il retroscena a Ballando con le Stelle - L’ex Miss Italia sta seguendo un percorso di crescita e riscoperta a Ballando con le Stelle 2025, a cui sta partecipando come ... dilei.it

Martina Colombari in lacrime a Belve per il figlio Achille: "Scelte dolorose, mio marito Billy Costacurta mi ha salvata" - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". corrieredellosport.it

LUTTO Lacrime e palloncini al cielo in ricordo di una giovane sempre pronta ad aiutare gli altri. facebook