le foto del caso epstein il circolo vip del pedofilo e il passato torna coi selfie

Le foto del caso Epstein rivelano un inquietante ritratto del circolo vip coinvolto. Tra immagini, video e una rubrica che sembra l’elenco telefonico di New York, emerge un passato che torna attraverso i selfie e le testimonianze. Un patrimonio di documenti che rischia di svelare dettagli sconvolgenti sulla rete di potere e corruzione collegata a eventi del passato.

Mattioli Ma ci sono tutti!, viene da esclamare davanti a queste migliaia di pagine, valanghe di foto, centinaia di video e una rubrica che sembra l’elenco telefonico di New York, quando ancora esisteva (l’elenco, non New York). Dopo un primo assaggio diffuso dai deputati democratici del Congresso, ieri è stato divulgato un robusto estratto degli oltre 95mila documenti relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo e stupratore morto suicida (o suicidato) in carcere. Che questi Epstein-files ci siano, non stupisce; che siano così abbondanti, sì. E il gioco del chi c’è-chi non c’è non si può fare perché, in effetti, ci sono (quasi) tutti: tutti conoscevano Epstein, ed Epstein conosceva tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

