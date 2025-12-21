2025-12-21 16:44:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Barcellona punta a finire il 2025 con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid, secondo in classifica. I campioni in carica domenica faranno visita al Villarreal, terzo in classifica, con i loro avversari a sette punti dal Real Madrid. Il Sottomarino Giallo, che è l’unica squadra oltre alle prime due ad aver perso solo due partite di campionato in questa stagione, ha tre partite in mano contro i Blancos e due contro il Barça. 101GreatGoals.com contiene le notizie sulla squadra e le formazioni di Villarreal-Barcellona nella Liga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Le formazioni e le squadre complete della Liga

Leggi anche: Le formazioni complete delle squadre della Premier League

Leggi anche: Formazioni e squadre complete della Premier League

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Liga 2025-2026: Girona-Atletico Madrid, le probabili formazioni - La partita è valida per la diciottesima giornata del massimo campionato spagnolo: le due squadre scendono in campo alle 14 ... sportal.it