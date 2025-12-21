Prosegue la collaborazione con Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì con l’acquisto del quotidiano. Questa edizione speciale si concentra su ‘Le cose non dette’, offrendo uno sguardo approfondito su temi spesso rimossi o trascurati nella conversazione pubblica. Un’occasione per riflettere su aspetti nascosti e sfumature che meritano di essere ascoltate.

Prosegue la collaborazione con Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori sul nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. ’ Le cose non dette ’ E la domanda di fondo è questa: "Che cosa succederebbe alle vostre storie d’amore, alle vostre famiglie, alle vostre amicizie, se decideste di dire davvero (e fino in fondo) tutte le verità nascoste?". Sono appunto ’ Le cose non dette ’ del titolo a far saltare il banco. Vanity propone un’intervista al regista e ai protagonisti. E alla fine (a modo loro) concordano: l’amore è ascoltarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Le cose non dette’ svelate su Vanity Fair

Leggi anche: Il cast de Le Cose non dette al Vanity Fair Stories 2025: «La verità fa crollare le maschere»

Leggi anche: ’Sandokan’ si racconta su Vanity Fair

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

LE COSE NON DETTE di Gabriele Muccino (2026) - Trailer Ufficiale HD

Cose che mi sono piaciute di questa edizione di Ballando: Magnini che di botto sbrocca per cose dette in tv due settimane prima che è tipo me quando ancora rinfaccio a Lorenzo che il giorno dopo il nostro primo incontro ha avuto la febbre ed è corso a farsi c - facebook.com facebook

Anche questa settimana parliamo di «cose non dette» nelle coppie, e segreti che lavorano nell'oscurità dei rapporti. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti x.com