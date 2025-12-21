Le celebrazioni per il solstizio d’inverno a Stonehenge | in migliaia si sono radunati all’alba

21 dic 2025

(LaPresse) Migliaia di persone si sono radunate nel famoso sito neolitico di Stonehenge – che si trova vicino ad Amesbury nello Wiltshire, Regno Unito – per assistere all’alba del solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno. Le immagini sono state diffuse dall’account Facebook del sito. Stonehenge è il più celebre e imponente cromlech («circolo di pietra» in bretone): composto da un insieme circolare di colossali pietre erette, conosciute come megaliti, sormontate da consistenti architravi orizzontali di collegamento di cui alcune sono in quota ed è uno dei più antichi sistemi trilitici conosciuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

