Le adidas Qi Flow di CLOT rappresentano un esempio di design essenziale e funzionale, nato dall’incontro tra stile e innovazione. La collaborazione tra i due marchi si distingue per un approccio minimalista che privilegia la qualità e l’equilibrio. Queste sneakers si inseriscono in un contesto di continua ricerca estetica, puntando a offrire un prodotto che unisca comfort e sobrietà. Le adidas Qi Flow di CLOT saranno un vera hit nella primavera del 2026.

Le nuove adidas Qi Flow di CLOT sono il risultato di una collaborazione che non punta sull’accumulo, ma sulla sottrazione. Non sono scarpe pensate per catturare l’attenzione attraverso l’esagerazione o un facile richiamo allo sport, ma attraverso qualcosa di più interessante: la reinterpretazione culturale di una calzatura contemporanea. Edison Chen ci riprova, e questa volta con un modello che sembra progettato per accompagnare il ritmo, l’estetica e le conversazioni della primavera 2026. CLOT dimostra da anni che la sua collaborazione con adidas non è un semplice esercizio di co?branding. Dalle rivisitazioni delle Stan Smith, delle Gazelle e delle Superstar, il marchio di Hong Kong ha costruito le fondamenta di un linguaggio unico nell’universo delle sneaker. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le adidas Qi Flow di CLOT saranno un vera hit nella primavera del 2026

Leggi anche: Avengers: Secret Wars, le riprese inizieranno nella primavera del 2026

Leggi anche: Le ceneri delle gemelle Kessler non saranno mischiate nella stessa urna (in Germania è vietato): “Saranno disposte vicine nella stessa tomba della madre”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le adidas Qi Flow di CLOT saranno un vera hit nella primavera del 2026; Prime immagini delle nuove CLOT x adidas Qi Flow.

Le adidas Qi Flow di CLOT saranno un vera hit nella primavera del 2026 - Con una silhouette ispirata alle espadrillas, materiali destrutturati e dettagli ispirati all'hanfu cinese, le adidas Qi Flow di CLOT sono una delle grandi novità della primavera 2026 ... gqitalia.it