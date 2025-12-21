L’azzurra Adhu Malual si ribella agli insulti razzisti in campo | Il silenzio davanti a certi comportamenti non è più un’opzione
“Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita in casa. In 12 anni di carriera non avevo mai assistito né vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere da parte del pubblico che dovrebbe sostenere la propria squadra”. E’ un passaggio della denuncia pubblica di Adhu Malual, opposto della Monviso Volley e giocatrice della Nazionale italiana di pallavolo. Malual scrive in un post su Instagram, accompagnando il testo con una sua foto in bianco e nero. L’azzurra, 25 anni, romana con genitori originari del Sud Sudan, racconta le cose indicibili che ha sentito arrivare dagli spalti nella partita di campionato di A1 che la sua squadra, Pinerolo, ha perso al tie-break contro Macerata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
