Lazio in stallo | pari deludente con la Cremonese frena la rincorsa di Sarri

All'Olimpico la partita scorre come un fiume in piena calma: si sente il brusio, si vedono tentativi a metà, ma il colpo che rompe l'inerzia non arriva. Un pareggio che non consola, un passo che non fa strada. Cronaca e chiavi tattiche. La gara tra Lazio e Cremonese finisce 0-0. Poche situazioni pulite, tanti possibili "quasi". La squadra di Maurizio Sarri tiene il baricentro alto, cerca il gioco tra le linee, ma l'ultimo passaggio non trova sbocchi. La Cremonese difende bassa, chiude il centro, rallenta i ritmi con scelte prudenti. Il risultato è un equilibrio senza scosse.

Lazio. La Regione è in stallo e i nodi sottolineati da Giorgi resteranno insoluti - Nell'intervista l'ex sub commissario ha chiamato in causa il fallimentare modello di relazioni tra Stato e regioni. quotidianosanita.it

Lazio, stallo Marusic: è caccia al terzino. Gaaei in lista, Valincic costa troppo x.com

#Inter a caccia del dopo-#Acerbi: con 20 milioni di budget, #Ausilio punta tutto su Mario #Gila della #Lazio per gennaio. Il rinnovo in stallo con i biancocelesti favorisce l'affare: il difensore spagnolo è il regalo chiesto da #Chivu. Profilo ideale per #Oaktr - facebook.com facebook

