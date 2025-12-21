Lazio Cremonese Rocchi svela | Su interventi come quello di Zaccagni chiediamo massima severità Sul VAR dico questo
Lazio Cremonese, il designatore Rocchi analizza: «Su interventi come quello di Zaccagni chiediamo massima severità» Ai microfoni di Rai 2, Gianluca Rocchi — designatore arbitrale di Serie A e Serie B — è intervenuto per fare luce sugli episodi che hanno acceso il dibattito nelle recenti sfide della Lazio contro Parma e Cremonese. Nel suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Simonelli su Milan Lazio: «Non fa bene al calcio. VAR a chiamata? Vi dico questo»
Leggi anche: Il designatore Rocchi sul caso contestato: "Non serviva il Var». Ma Allegri resta squalificato. "Quello di Pavlovic non era rigore»
Arbitri e Var, domenica di polemiche ma (quasi) tutti i fischi sono giudicati corretti.
Moviola Lazio Cremonese, Rocchi analizza gli episodi del match che ha causato non poche polemiche nell’ambiente biancoceleste. Le sue parole - Moviola Lazio Cremonese, Rocchi analizza gli episodi del match che ha causato non poche polemiche nell’ambiente biancoceleste. lazionews24.com
Rocchi: "Lazio-Cremonese? Pairetto ha commesso un errore..." - Gianluca Rocchi, Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai 2, ecco le sue par ... laziopress.it
Milan-Lazio, Rocchi: «Né rigore né fallo di Marusic, il Var non deve intervenire. Capisco la rabbia biancoceleste» - L’unico vero episodio controverso dell’ultimo turno di campionato non smette di far discutere. ilmessaggero.it
RaiSport. . La moviola di Lazio-Cremonese di Max Saccani durante “Il sabato al 90º”. In studio il designatore Gianluca #Rocchi Alberto Rimedio, @barbarapedrotti , @fulviocollovati , Domenico Marocchino e @valeriocassetta vi aspettano sabato prossimo - facebook.com facebook
Pagelle #Lazio- #Cremonese: Vardy e Castellanos annullati. Romagnoli e Baschirotto alzano il muro x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.