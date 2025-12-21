Lavori alla struttura dell' Archivio di Stato di Brindisi | Un gioiello architettonico del ' 600
BRINDISI - Sono da poco terminati i lavori presso la sede dell’Archivio di Stato di Brindisi, che hanno riguardato il totale rifacimento delle facciate interne ed esterne della struttura, nonché il restauro del chiostro e delle sue fantastiche colonne.Gli interventi, diretti magistralmente dalla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Strenna natalizia in archivio, l'Archivio di Stato apre le porte ai cittadini curiosi del lavoro e delle attività dell'istituto
Leggi anche: Creazioni d'archivio, abiti trasparenti e outfit gioiello. La première dell'ultima stagione di Stranger Things si è trasformata in un impareggiabile palcoscenico fashion
Archivio di Stato verso Padova? Cittadin e Bimbatti: “Noi in campo per difendere Rovigo”; «L'Archivio di Stato non si sposta», la mobilitazione per evitare il trasferimento della sede della memoria; Incontro tecnico sullo stato dei lavori allo Stadio comunale Fanuzzi; VIDEO | Nuovo Gaslini, conclusi gli scavi del Padiglione Zero: ora la struttura crescerà in altezza.
Lavori alla struttura dell'Archivio di Stato di Brindisi: "Un gioiello architettonico del '600" - statale di circa 600mila euro, diretto magistralmente dalla Soprintendenza di Lecce, Brindisi e Taranto" ... brindisireport.it
Archivio di Stato, fondi ministeriali: "I lavori valorizzeranno l’edificio" - Modena, 7 marzo 2025 – "Siamo molto contenti per i fondi che ci sono stati destinati dal Ministero della Cultura e che consentiranno di valorizzare ancora di più l’Archivio di Stato". ilrestodelcarlino.it
“Archivio di Stato, è battaglia” - “Mi attiverò immediatamente a Roma per scongiurare il trasferimento dell’Archivio di Stato da Rovigo a Padova. polesine24.it
Centro mare disabili, una struttura rinnovata A Orbetello conclusi i lavori di manutenzione e ampliamento per un ambiente in grado di rispondere a nuove esigenze La struttura di via Pola, in località Murelli, è stata rinnovata ed è pronta rispondere alle - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.