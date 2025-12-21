Lavori alla struttura dell' Archivio di Stato di Brindisi | Un gioiello architettonico del ' 600

Archivio di Stato, fondi ministeriali: "I lavori valorizzeranno l’edificio" - Modena, 7 marzo 2025 – "Siamo molto contenti per i fondi che ci sono stati destinati dal Ministero della Cultura e che consentiranno di valorizzare ancora di più l’Archivio di Stato". ilrestodelcarlino.it

“Archivio di Stato, è battaglia” - “Mi attiverò immediatamente a Roma per scongiurare il trasferimento dell’Archivio di Stato da Rovigo a Padova. polesine24.it

Centro mare disabili, una struttura rinnovata A Orbetello conclusi i lavori di manutenzione e ampliamento per un ambiente in grado di rispondere a nuove esigenze La struttura di via Pola, in località Murelli, è stata rinnovata ed è pronta rispondere alle - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.