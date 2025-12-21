L’Arcangelo d’oro rappresenta il riconoscimento più prestigioso di Santarcangelo, conferito a coloro che si sono distinti per il loro contributo alla comunità. Ieri, Annalisa Teodorani ha ricevuto questa onorificenza, esprimendo emozione e gratitudine. La sua testimonianza sottolinea l’importanza della cultura come elemento di resistenza e identità. L’Arcangelo d’oro a Teodorani:

Emozionata, tanto. Felice, ancora di più. Si è commossa ieri Annalisa Teodorani, mentre riceveva l’ Arcangelo d’oro, la massima onorificenza di Santarcangelo. Un riconoscimento che premia la poetessa che è diventata la degna erede di Tonino Guerra e ’Lello’ Baldini, Nino Pedretti e Gianni Fucci, Giuliana Rocchi e Rina Macrelli. "È stato intorno ai 20 anni – racconta Teodorani – che ho scoperto i grandi poeti e intellettuali santarcangiolesi. Ho iniziato con slancio a emularli, a provare a esprimermi come loro in quella lingua tanto astrusa quanto musicale che è il dialetto, che sento parlare in famiglia e tra i vicini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Arcangelo d’oro a Teodorani: "La cultura è la nostra resistenza"

La consegna durante il saluto di fine anno sabato 20 dicembre #SantarcangelodiRomagna #Eventi x.com