L’appello di Maccapani e Benazzi | Pinete in stato di abbandono
Lucio Maccapani e Anio Benazzi continuano a sottolineare lo stato di abbandono delle pinete nell’area deltizia, evidenziando la necessità di interventi di manutenzione da parte del Parco del Delta. La loro richiesta mira a preservare e tutelare questi ambienti naturali, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema locale. È importante ascoltare le loro istanze e agire di conseguenza.
Non si placa la difesa per i boschi dell’area deltizia da parte di Lucio Maccapani, che spesso con l’amico Anio Benazzi chiede interventi del Parco del Delta, per la manutenzione delle aree boscate. "Ho letto che i vertici del Parco del Delta, di recente, nel corso di un incontro pubblico a Comacchio, hanno presentato un programma per orientare le politiche di conservazione e la salvaguardia delle specie nel territorio – puntualizza Maccapani – che si occupa di fenicotteri, tartarughe marine, testuggini terrestri, ibis, anfibi, pipistrelli e quant’altro, ma non dell’ambiente boschivo del Delta del Po". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Degrado nel Municipio 3, l'appello dei consiglieri M5Stelle: "Il sindaco ponga rimedio allo stato di abbandono"
Leggi anche: Morte di Germano Giaj Levra a Giaveno: escluso l'omicidio, "ma era in grave stato di abbandono ed è stato maltrattato"
Il mitomane ormai da chiari segni di squilibrio mentale. Facciamo un appello al Servizio Sanitario Nazionale perchè lo prenda in carico al più presto. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.