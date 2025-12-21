L’appello di Maccapani e Benazzi | Pinete in stato di abbandono

Lucio Maccapani e Anio Benazzi continuano a sottolineare lo stato di abbandono delle pinete nell’area deltizia, evidenziando la necessità di interventi di manutenzione da parte del Parco del Delta. La loro richiesta mira a preservare e tutelare questi ambienti naturali, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema locale. È importante ascoltare le loro istanze e agire di conseguenza.

Non si placa la difesa per i boschi dell’area deltizia da parte di Lucio Maccapani, che spesso con l’amico Anio Benazzi chiede interventi del Parco del Delta, per la manutenzione delle aree boscate. "Ho letto che i vertici del Parco del Delta, di recente, nel corso di un incontro pubblico a Comacchio, hanno presentato un programma per orientare le politiche di conservazione e la salvaguardia delle specie nel territorio – puntualizza Maccapani – che si occupa di fenicotteri, tartarughe marine, testuggini terrestri, ibis, anfibi, pipistrelli e quant’altro, ma non dell’ambiente boschivo del Delta del Po". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

