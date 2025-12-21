L’appello di Maccapani e Benazzi | Pinete in stato di abbandono

Lucio Maccapani e Anio Benazzi continuano a sottolineare lo stato di abbandono delle pinete nell’area deltizia, evidenziando la necessità di interventi di manutenzione da parte del Parco del Delta. La loro richiesta mira a preservare e tutelare questi ambienti naturali, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema locale. È importante ascoltare le loro istanze e agire di conseguenza.

