Lanterne cinesi volanti | Vietate per le festività

Durante le festività, sono in vigore alcune restrizioni volte a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative locali. Tra queste, sono vietate le lanterne cinesi volanti, che non potranno essere utilizzate ad Albinea dal 23 dicembre all’8 gennaio. Questa misura mira a prevenire incidenti e preservare l’ordine pubblico durante il periodo festivo.

Non solo botti e petardi: tra gli oggetti vietati per le festività, ci sono anche le Lanterne cinesi volanti, che saranno vietate ad Albinea dal 23 dicembre all'8 gennaio. La sindaca Roberta Ibattici ha firmato un'ordinanza che vieta l'impiego delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma in tutto il territorio comunale esteso a qualsiasi contesto con particolare riferimento allo svolgimento di intrattenimenti, spettacoli e feste e, nell'ambito di questi contesti, ne ha proibito pure la detenzione a scopo di utilizzo. L'ordinanza prevede che la violazione comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro.

