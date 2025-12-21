Bel regalino di Natale per Cgil, Usb e sigle sindacali sparse. Ieri la Commissione garante per gli scioperi ha diffuso la nota in cui vengono elencate le sanzioni che viaggiano dai 20mila euro (per la Cgil di Maurizio Landini) ai 10mila euro per tutte le altre organizzazioni sindacali minori. E così la Commissione ha chiuso la vicenda dello sciopero generale proclamato senza preavviso lo scorso 3 ottobre, all’indomani del blocco della Flotilla diretta a Gaza. La delibera è stata adottata giusto giovedì 18 dicembre, quando l’Autorità ha valutato negativamente l’iniziativa sindacale e ha deciso di irrogare sanzioni economiche: 20mila euro ciascuno a Cgil e Usb, 10mila euro ai sindacati minori che avevano aderito alla proclamazione, tra cui Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas e Cobas Sardegna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Landini multato: sciopero Cgil per la Flotilla illegittimo

