Lancia un oggetto contro due vetture e partono le fiamme | ripreso dalle telecamere

Durante la notte, in via Salento a Copertino, due vetture sono state coinvolte in un incendio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un episodio in cui un oggetto viene lanciato contro le vetture, provocando le fiamme. L'incidente solleva interrogativi sull’origine e sulle cause dell’incendio, ancora in fase di accertamento.

COPERTINO – Due vetture sono state coinvolte in un incendio scoppiato nella notte in via Salento, a Copertino. L'allarme è scattato intorno alle 2, quando una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Veglie è stata allertata per domare le fiamme.Stando a quanto ricostruito dai pompieri.

