Una lite tra due giovani, scoppiata per motivi apparentemente insignificanti, è sfociata in un episodio di violenza con il lancio di pietre e di una catena. L'incidente ha portato a conseguenze pratiche, tra cui l'interdizione di uno dei coinvolti dall'accesso ai locali del centro per tre anni.

La lite per futili motivi tra due giovani è degenerata con il lancio di pietre e anche di una catena. E così, in seguito all’intervento della polizia, uno dei due è stato denunciato per lesioni gravi e soprattutto ha ricevuto il daspo Willy: per tre anni non potrà stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici del centro, e tantomeno entrare. È l’esito di un episodio avvenuto nella notte tra venerdì e ieri, quando gli operatori dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Ravenna sono intervenuti per sedare una violenta lite nel centro cittadino, nei pressi di alcuni locali pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lancia pietre in una lite. Per tre anni non entrerà nei locali del centro

