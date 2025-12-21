L' Anc di Trebaseleghe sostiene la Città della Speranza | la donazione

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Trebaseleghe ha donato all'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza la somma di 2mila euro per acquistare un obiettivo per il microscopio confocale. La raccolta fondi si è svolta durante una cena solidale tenutasi la sera del 6 dicembre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

