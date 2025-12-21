Simone Banchieri ha commentato con rammarico l’andamento della partita, evidenziando un primo tempo che avrebbe potuto essere gestito meglio. Alla fine, si è mostrato consapevole delle occasioni non sfruttate e delle sfide incontrate, sottolineando l’importanza di migliorare nelle prossime gare. L’analisi di Simone Banchieri.

Alla fine c’è anche un po’ di rammarico per questo pari altalenante nella parole di Simone Banchieri quando si è presentato nella salta stampa dell’Armando Picchi: "Nel primo tempo potevamo fare meglio e di più. Siamo stati contatti e non siamo riusciti a fare quello che invece abbiamo fatto nel secondo. Abbiamo giocato bene a calcio e dimostrato che se avessimo vinto non avremmo rubato niente contro un’ottima squadra, per altro ben allenata, Nella ripresa con Cerretti di lato e i cambi abbiamo alzato il livello e abbiamo creato tanto tirando 14 volte verso la porta e abbiamo avuto occasioni per segnare ancora oltre ai gol". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’analisi di Simone Banchieri. "Ci sarebbe piaciuto fare un regalo ai tifosi»

Leggi anche: Diane Keaton ha lasciato ai suoi figli un regalo sotto l’albero, per un Natale in cui non ci sarebbe stata più

Leggi anche: U.S. Città di Pontedera: Simone Banchieri è il nuovo allenatore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Serie C Sky Wifi 2025/26 | #ALBALC | 19° Giornata Parole aLl'antivigilia | Il DG Simone Farina La sua analisi su albinoleffe.com #ForzaScècc #ForzaaL x.com

Serie C Sky Wifi 2025/26 | #ALBALC | 19° Giornata Parole aLl'antivigilia | Il DG Simone Farina La sua analisi nelle stories #ForzaScècc #ForzaaL - facebook.com facebook