L’ammirazione per Dante di cui fu il primo reader pubblico l’amicizia con Petrarca | breve storia di Boccaccio tra i grandi maestri che inventarono l’italiano
Nato nel 1313 quasi certamente a Firenze da Boccaccio di Chellino e da madre ignota di Certaldo (vicino Firenze ), Giovanni Boccaccio è stato uno scrittore e poeta italiano, tra le figure più importanti e influenti nell’Europa del XIV secolo, di cui oggi – il 21 dicembre – ricorre il 650esimo anniversario della morte. Cresciuto a Firenze, probabilmente Giovanni deve proprio alla matrigna – Margherita de’ Mardoli, imparentata con i Portinari (la famiglia di Beatrice ) – la conoscenza e i primi studi su Dante Alighieri, che tra l’altro Boccaccio non incontrò mai: “Non ci sono evidenze che questo sia mai avvenuto” dice Giovanna Frosini, punto di riferimento per la figura del letterato di Certaldo, presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e docente di Storia della lingua italiana all’Università per Stranieri di Siena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
