L' allerta smog continua
L'allerta smog rimane in vigore nella regione, con condizioni di qualità dell'aria che richiedono attenzione. Il bollettino emesso venerdì 19 dicembre conferma che la situazione di Bologna, così come in altre province, necessita di monitoraggio e precauzioni adeguate.
Il bollettino emesso venerdì 19 dicembre conferma che la qualità dell'aria a Bologna, ma anche in altre province della regione. Le giornate grige, nuvolose e le nebbie favoriscono tale condizione rendendo necessaria l'attivazione delle misure emergenziali anche lunedì 22 dicembre, quando sarà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Allerta smog, misure d’emergenza. Ecco le limitazioni fino a domani
Leggi anche: Allerta smog in Emilia-Romagna, bollino rosso in tutte le province: fino a quando
Qualità dell’aria, prorogate le misure emergenziali fino a lunedì 22 dicembre; Smog a Tortona: scatta il “semaforo arancione” fino a lunedì 15 dicembre. Ecco cosa cambia; Stop ai diesel euro 5 a Reggio Emilia sino a lunedì 22 dicembre; Agropoli, allerta smog: i dubbi dei consiglieri Pesce e La Porta.
Allerta smog. Misure emergenziali in vigore fino al 22 dicembre - Continua fino a lunedì 22 dicembre 2025, compreso, il divieto di circolazione, nell’area urbana di Reggio Emilia, dei veicoli diesel euro 5 e di quelli dotati del sistema Move- sassuolonotizie.it
Rimini e Riccione, è allerta smog: scattano le misure emergenziali - Entrano in vigore a Rimini e a Riccione, da giovedì 18 dicembre fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 19 dicembre), le misure emergenziali anti smog. msn.com
Smog, scattano le limitazioni: stop ai diesel Euro 5 fino a lunedì - È allerta smog in città e provincia per il superamento dei limiti di PM10: da oggi fino a lunedì entrano in vigore le misure emergenziali previste dal Piano aria integrato della Regione Emilia- ilrestodelcarlino.it
Allerta inquinamento atmosferico PM2.5 a Bangkok
Scatta l'allerta smog a Torino Da sabato 20 dicembre il semaforo antismog passa al livello ARANCIO. I livelli di PM10 nell'aria hanno superato i limiti e sono necessarie misure urgenti per la salute di tutti. Ecco le principali restrizioni attive fino a lunedì 2 - facebook.com facebook
Torino, allerta smog: da sabato 20 a lunedì 22 scatta il livello arancio. Blocco dei diesel nell'ultimo weekend di shopping di Natale x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.