L' allerta smog continua

L'allerta smog rimane in vigore nella regione, con condizioni di qualità dell'aria che richiedono attenzione. Il bollettino emesso venerdì 19 dicembre conferma che la situazione di Bologna, così come in altre province, necessita di monitoraggio e precauzioni adeguate.

Il bollettino emesso venerdì 19 dicembre conferma che la qualità dell'aria a Bologna, ma anche in altre province della regione. Le giornate grige, nuvolose e le nebbie favoriscono tale condizione rendendo necessaria l'attivazione delle misure emergenziali anche lunedì 22 dicembre, quando sarà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

