L’Allenamento di Natale | di corsa fra centro e Parco per una festa coloratissima

L’Allenamento di Natale, giunta alla sua 19ª edizione, si è svolta ieri pomeriggio a Villasanta, con oltre mille partecipanti. L’evento, organizzato da Affari Sport di Michele Ceccotti, ha coinvolto appassionati di corsa, che hanno attraversato il centro e il Parco, creando una festa colorata e partecipata. Un’occasione per unire sport e comunità in un clima di serenità e convivialità.

Oltre mille partecipanti ieri pomeriggio alla 19° edizione dell' Allenamento di Natale, per gli appassionati di jogging, organizzato da Affari sport e che ha avuto inizio da piazza Oggioni a Villasanta (su cui insiste "Affari sport", l'attività di Michele Ceccotti, organizzatore). L'evento è sempre molto atteso: negli anni passati è riuscito ad attirare fino a 1.200 persone. Le vie della città e il Parco si sono animati di una nuvola di magliette coloratissime. "Abbiamo festeggiato il Natale a modo nostro – racconta Michele – correndo per 9 chilometri tra il centro di Villasanta e il Parco, oppure camminando sul percorso da 5 chilometri.

