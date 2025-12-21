L' albero occupa lo stallo blu e l' auto viene multata
"Non essendoci posto dopo un'ora di parcheggio decido di parcheggiare la mia autovettura dove c’è la casa della Comunità. Come si nota in foto la macchina è sul parcheggio a pagamento ma essendoci l’albero (all’interno del parcheggio) non ho potuto fare altro che lasciare l’autovettura sporgere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
