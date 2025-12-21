L' albero occupa lo stallo blu e l' auto viene multata

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non essendoci posto dopo un'ora di parcheggio decido di parcheggiare la mia autovettura dove c’è la casa della Comunità. Come si nota in foto la macchina è sul parcheggio a pagamento ma essendoci l’albero (all’interno del parcheggio) non ho potuto fare altro che lasciare l’autovettura sporgere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

l albero occupa lo stallo blu e l auto viene multata

© Messinatoday.it - L'albero occupa lo stallo blu e l'auto viene multata

Leggi anche: A Natale anche l’auto si “veste a festa”: così nel Barese l’automobile viene addobbata come un albero

Leggi anche: Albinea, occupa abusivamente monolocale e viene denunciato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.