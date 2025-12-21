L’albero di Natale non è in guerra contro il presepe Sono come dei cugini

Nella tradizione natalizia, l’albero e il presepe rappresentano due simboli distinti ma complementari della festa. Nella piccola chiesa della Madonna del Bosco a Bergamo, dove sono parroco, quest’anno abbiamo deciso di decorare l’altare con un bellissimo albero di Natale. L’albero di Natale non è in guerra contro il presepe. Sono come dei

Nella piccola chiesa della Madonna del bosco a Bergamo, dove sono parroco, quest’anno abbiamo addobbato l’altare con un bellissimo albero di Natale. Troneggia sull’angolo destro della mensa, al centro della quale hanno il posto d’onore Maria e Giuseppe in attesa di mettere la culla di Gesù bambino. In questi giorni dell’anno il Confessionale vede il picco di utenti, anche se il numero è in calo. Può succedere perciò che qualcuno debba aspettare qualche minuto per avvicinasi a chiedere il perdono. Nell’aprirsi della porta tra uno e l’altro intravedo una distinta signora, frequentatrice assidua della parrocchia, che chiede di accedere con urgenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’albero di Natale non è in guerra contro il presepe. Sono come dei "cugini" Leggi anche: Natale 2025, l'allestimento dell'albero di Natale e del presepe a Piazza San Pietro – Il video Leggi anche: Vaticano, il presepe e l’albero di Natale in Piazza San Pietro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Piccoli particolari del mio albero di Natale in costruzione oggi con alcune creazioni che ho condiviso con voi. Un abbraccio a tutti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.