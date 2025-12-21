L’Akragas cade nel big match il Priolo allunga in classifica
L’Akragas incassa la prima sconfitta pesante della stagione nella sfida di vertice del campionato. Contro la capolista Priolo, i biancazzurri perdono 2-0 e vedono allontanarsi la vetta. A metà torneo, i rossoverdi vantano cinque punti di vantaggio, con una squadra giovanissima – età media 21 anni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
